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"Он хороший парень": россиянин Поветкин объяснил, почему не хочет проводить бой с Усиком

13:36, 27 августа 2020
Бокс
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Александр Поветкин 22 августа победил Диллиана Уайта / фото twitter.com/MatchroomBoxing

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Поветкина цитирует "Спорт-Экспресс".

"Усик - очень хороший парень. Но зачем нам драться, у него свой путь, у меня свой. Если бы мы были два боксера в мире, то подрались бы, но в мире есть очень других боксеров, так что пока мы с Усиком встречаться не планируем", - сказал Поветкин.

Отметим, что в прошлом году Усик заявлял, что не хочет встречаться с российскими боксерами.

Напомним, 22 августа российский боксер нокаутировал британца Диллиана Уайта и стал претендентом на бой за чемпионский пояс по версии WBC.

Ситуация в супертяжелом весе

  • Поясами чемпиона мира по версиям WBO, WBA, IBF и IBO владеет Энтони Джошуа, а пояс WBC принадлежит Тайсону Фьюри.

  • Обязательным претендентом на бой с Джошуа по линии WBO является украинец Александр Усик. Поветкин стал претендентом на бой с Фьюри.

  • Джошуа в этом году предстоит встретиться в ринге с претендентом по линии IBF Кубратом Пулевым, а Фьюри проведет третий бой против Деонтея Уайлдера.

  • Ожидается, что до конца года Поветин проведет реванш с Уайтом.

  • Ранее был опубликован рейтинг лучших боксеров супертяжелого веса.

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Автор: Антон Дударь

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