Россиянин Поветкин нокаутировал соперника и стал претендентом на пояс Фьюри

Александр Поветкин выиграл у Диллиана Уайта после того, как дважды побывал в нокдауне.

Российский боксер Александр Поветкин (36-2-1) победил британца Диллиана Уайта (27-2, 18 КО) в бою за статус обязательного претендента на бой за пояс чемпиона мира по версии WBC.

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В четвертом раунде Поветкин дважды побывал в нокдауне, но сумел продолжить поединок. А уже в следующем раунде россиянин мощным апперкотом нокаутировал Уайта.

Таким образом, Поветкин завладел поясом "временного" чемпиона мира по версии WBC.

Как передает Matchroom Boхing в Twitter, после боя Уайт спросил у промоутера, получится ли организовать реванш с Поветкиным, и тот ответил утвердительно.

Видео - DAZN.

Полное видео боя

Ситуация в супертяжелом весе

Поясами чемпиона мира по версиям WBO, WBA, IBF и IBO владеет Энтони Джошуа, а пояс WBC принадлежит Тайсону Фьюри.

Обязательным претендентом на бой с Джошуа по линии WBO является украинец Александр Усик. Поветкин стал претендентом на бой с Фьюри.

Джошуа в этом году предстоит встретиться в ринге с претендентом по линии IBF Кубратом Пулевым, а Фьюри проведет третий бой против Деонтея Уайлдера.

Ранее был опубликован рейтинг лучших боксеров супертяжелого веса.

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Автор: Антон Дударь