Украинец Деревянченко может провести бой против одного из лучших боксеров мира

Команда Сергея Деревянченко ведет переговоры о бое с Саулем Альваресом.

Украинский боксер среднего веса Сергей Деревянченко может провести бой против чемпиона мира Сауля Альвареса.

Об этом в Twitter сообщил инсайдер издания The Athletic Майка Коппинджер.

"По данным источников, ведутся переговоры о бое Канело Альварес - Сергей Деревянченко 14 сентября в рамках второго среднего веса", - сообщил он.

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"Для Альвареса рассматриваются и другие соперники, но это не Геннадий Головкин. Их третий бой маловероятно увидеть до начала 2021 года", - добавил Коппинджер.

Напомним, Деревянченко свой предыдущий бой проводил в октябре, когда уступил Головкину. Для украинца это была вторая попытка стать чемпионом мира.

Альварес в мае прошлого года объединил титулы WBC, WBA и IBF в среднем весе, когда победил Дениэла Джейкобса. Затем мексиканец поднялся в полутяжелый вес и нокаутировал Сергея Ковалева, отобрав у него пояс по версии WBO.

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