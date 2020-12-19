Украинский боксер спустя два месяца прокомментировал поражение в главном бою карьеры.

Экс-чемпион мира Василий Ломаченко прокомментировал поражение от Теофимо Лопеса в бою за звание абсолютного чемпиона мира.

Об этом он сказал в интервью YouTube-каналу Loma Official TV.

Ломаченко подчеркнул, что в первые недели после боя не хотел давать интервью: "Конечно, победителю легче давать интервью. Эйфория, а здесь наоборот".

Украинский боксер выразил мнение, что не проиграл в поединке:

"После боя я сказал, что мне нужно вернуться домой и спокойно посмотреть поединок, а после этого я смогу дать комментарий. Но я тогда сказал, что мне кажется, что я не проиграл. И сегодня я это говорю - я не проиграл этот поединок. Я раз пять пересмотрел бой".

Ломаченко также назвал раунды, в которых одержал победы:

"Я отдаю себе второй раунд. Первый раунд - его, третий - его, четвертый - его, пятый - его, шестой - под вопросом, но пусть будет его. Эти все раунды я отдаю ему с предвзятым отношением к себе. Если я буду рассматривать эти раунды как в боксе, по правилам, то, может быть, это будут другие записки. Но если возьмем так, то это пять раундов в первой половине его, один – мой.

Берем вторую половину. Я отдаю седьмой, восьмой, девятый, десятый и одиннадцатый - себе, двенадцатый отдаю ему. И того мы имеем 6:6. И того мы имеем ничью. А если мы имеем ничью, то смотрим на негласное правило всех чемпионатов мира по боксу: 10, 11, 12 раунды. Если поединок проходит в равных условиях, то берем чемпионские раунды. Десятый и одиннадцатый раунды выиграл я, двенадцатый - он. 2:1".

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Ломаченко считает, что выиграл вторую половину боя, но судьи были предвзятыми:

"И даже давайте возьмем, как судьи отдали. Даже если бы я в первой половине из его шести раундов взял три раунда, то на записках я бы не выиграл поединок. А о чем это говорит? О заряженности. Судьи были заряжены. Там и не пахло тем, чтобы судили объективно, как-то честно. Там не пахло этим".

"Я не знаю, что это была за игра и чья это была игра, но я точно знаю, что это была чья-то игра. Конечно. Они понимали, что нокаут - процентов 20 в этом поединке может быть от меня. Соответственно, почему бы и не сыграть", - сказал Ломаченко.

Также боксер подчеркнул, то вышел в ринг с двумя травмами - надрыв старой травмы и бурсит. Однако переносить бой он не хотел, так как не знал, можно ли бы было бы организовать поединок еще раз.

"Я не был самоуверен, недооценки с моей стороны не было. Я верил, что могу выиграть и так", - отметил Ломаченко.

Ломаченко - Лопес: после боя

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Автор: Антон Дударь