Сторона Фьюри утверждает, что по контракту сроки на поединок вышли.

В конце этого года должен был состояться третий бой Тайсон Фьюри - Деонтей Уайлдер, однако сторона Фьюри утверждает, что по контракту сроки на поединок вышли, поэтому ничего не будет.

Уайлдер утверждает иное, поэтому стороны сейчас проводят юридические разбирательства. Об этом заявил промоутер Боб Арум, который представляет интересы Фьюри, пишет boxingscene.

Боб Арум уверен, что боя не будет.

"Никаких прав у Уайлдера на третий бой больше нет. Но я не могу запретить ему разбирательства по этому поводу. Время вышло. В контракте было записано, что крайний срок - конец октября. Так что Уайлдер получит отказ. Думаю, в ближайшее время будет окончательное решение", - сказал Арум.

Ситуация в супертяжелом весе: главное

Александр Усик в октябре победил Дерека Чисору и официально стал обязательным претендентом на бой за титул чемпиона мира по версии WBO. В настоящий момент этим поясом владеет Энтони Джошуа.

Джошуа будет защищать титулы по версиям IBF, WBO, WBA и IBO в бою против претендента по линии IBF Кубрата Пулева 12 декабря. После этого ему необходимо провести защиту пояса WBO.

Чемпионским поясом WBC владеет Тайсон Фьюри. Планировалось, что в декабре он проведет третий бой против Деонтея Уайлдера, однако организовать поединок не удалось.

В 2021 году Джошуа и Фьюри хотели провести бой за звание абсолютного чемпиона мира. Однако Александр Усик планирует помешать этим планам, так как не хочет ждать возможности побороться за титул чемпиона мира. Украинец подчеркнул, что он "на очереди" на бой с Джошуа.

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Автор: Олег Давыгора