Дезинфекция даже на ринге: в Никарагуа состоялся вечер бокса с особенными ограничениями из-за коронавируса (фото, видео)
В субботу, 25 апреля, в городе Манагуа (Никарагуа) прошел вечер бокса, который состоял из восьми поединков.
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В стране не запрещены массовые мероприятия, поэтому на стадион были допущены 800 болельщиков. Тем не менее, организаторы ввели специальные ограничения, чтобы минимизировать риск распространения инфекции.
Перед входом на арену у людей проверяли температуру, а также требовали обрабатывать руки и даже подошву обуви антисептиком. На трибунах болельщики находились в защитных масках и на дистанции друг от друга.
Кроме того, сами боксеры выходили на ринг в масках, после чего их снимали. Уже перед самым началом боя люди в защитных костюмах опрыскивали бойцов антисептическим раствором.
Сюжет о вечере бокса в Манагуа представил местный телеканал Canal 6.
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