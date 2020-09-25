Украинский боксер попытается завоевать титул чемпиона мира.

В ночь с 26 на 27 сентября по киевскому времени украинец Сергей Деревянченко проведет бой против обладателя пояса WBC в среднем весе Джермалла Чарло.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию боя Деревянченко - Чарло.

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На кону будет стоять титул чемпиона мира, которым владеет американец.

В Украине бой можно будет посмотреть в прямом эфире на телеканале "Интер". Включение из студии начнется в 3.50 утра, а выход на ринг украинца состоится не ранее 05.00 утра.

В США вечер бокса покажет Showtime.

Деревянченко - Чарло: перед боем

Поединок пройдет на арене "Mohegan Sun Arena" в Анкасвилле, США.

Боксеры провели дуэль взглядов перед боем.

Деревянченко проведет свой 16-й бой на профессиональном ринге. У украинца - 13 побед (10 нокаутом) и 2 поражения. У Чарло - 30 побед в 30 боях (22 - досрочные).

Для Деревянченко это будет уже третий шанс стать чемпионом мира. В 2018 году он проиграл Дэниелу Джейкобсу в поединке за титул IBF, а в 2019-м уступил Геннадию Головкину в бою за пояса IBF и IBO.

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Автор: Данил Слесь