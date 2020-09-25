Деревянченко в третий раз за карьеру сразится за титул / фото BoxingScene
В ночь с 26 на 27 сентября по киевскому времени украинец Сергей Деревянченко проведет бой против обладателя пояса WBC в среднем весе Джермалла Чарло.
УНИАН проведет онлайн-трансляцию боя Деревянченко - Чарло.
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На кону будет стоять титул чемпиона мира, которым владеет американец.
В Украине бой можно будет посмотреть в прямом эфире на телеканале "Интер". Включение из студии начнется в 3.50 утра, а выход на ринг украинца состоится не ранее 05.00 утра.
В США вечер бокса покажет Showtime.
Деревянченко - Чарло: перед боем
- Поединок пройдет на арене "Mohegan Sun Arena" в Анкасвилле, США.
- Боксеры провели дуэль взглядов перед боем.
- Деревянченко проведет свой 16-й бой на профессиональном ринге. У украинца - 13 побед (10 нокаутом) и 2 поражения. У Чарло - 30 побед в 30 боях (22 - досрочные).
- Для Деревянченко это будет уже третий шанс стать чемпионом мира. В 2018 году он проиграл Дэниелу Джейкобсу в поединке за титул IBF, а в 2019-м уступил Геннадию Головкину в бою за пояса IBF и IBO.
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