"Овцы не хотят чего-то светлого": украинский боксер Беринчик высказал мнение о соотечественниках

Спортсмен считает, что украинцам не хватает интеллекта, чтобы что-то изменить в стране.

Известный украинский боксер Денис Беринчик высказал мнение о соотечественниках и ситуации в стране.

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Спортсмен дал интервью в эфире Instagram Sport Arena.

"Некоторым странам по 50-300 лет и они так хорошо развиваются, а мы 1500 лет живем и не можем свои рамсы собрать.

Могут ли спортсмены изменить ситуацию в стране? Наверное, только своим поведением можно спастись самому и спасти тысячи над тобой. А быть у овец пастухом, если сами овцы не хотят чего-то светлого и хорошего...

Это тяжело сделать. Большая часть нашего населения - она необразованная, неграмотная, интеллектуально не мыслит. Они даже разобраться не могут во многих вопросах, которые им подкидывает телевизор", - заявил Беринчик.

Как сообщал УНИАН, в феврале Беринчик успешно провел защиту своего титула.

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