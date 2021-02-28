Сауль Альварес отправлял соперника в нокдаун / фото DAZN
Чемпион мира по версиям WBC и WBA в суперсреднем весе, лучший боксер мира вне зависимости от весовой категории Сауль Альварес одержал досрочную победу над турком Авни Йылдырымом.
Альварес легко победил соперника по итогам трех раундов.
Уже с первого раунда боя мексиканец пошел в атаку, тогда как его оппонент выглядел пассивно, абсолютно не пытаясь наносить удары. В третьем раунде Йылдырым побывал в нокдауне. А после завершения третьего раунда угол турецкого боксера снял его с боя.
Видеообзор боя
Сауль Альварес - Авни Йылдырым: итоги боя
- Альварес проводил свой второй бой за два с половиной месяца. Только в декабре он завоевал два новых пояса, победив решением судей Каллума Смита.
- В активе Альвареса теперь 55 побед (37 - нокаутом) при одном поражении и двух ничьих.
- Йылдырым потерпел третье поражение (два из них - в боях за титул чемпиона мира) в 24 боях.
- Уже известно, что в своем следующем бою Альварес 8 мая встретится с чемпионом по версии WBO Билли Джо Сондерсом. На кону в этом бою будут стоять три титула.
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