Украинский боксер сделал себе новую стрижку и отрастил усы.

Украинский боксер Александр Усик продолжает экспериментировать с имиджем.

Усик показал фанатам свой новый образ, который можно охарактеризовать словом "ретро" - он подстригся под "ежик" и отрастил усы.

Фото боксер разместил в "stories" на своей странице в Instagram.

В сети активно обсуждают новый имидж Усика.

"С новым имиджем Усик похож на порнозвезду 80-х".

"Приятно видеть, что Усик проходит через стадию Metallica" (культовая метал-группа, - Прим.).

"Усик готов к своей порнокарьере", "Режим "Убить всех".

"Усик выглядит так, как будто его зовут Рон и он дальнобойщик из Небраски".

"Усик похож на начальника отдела из IKEA".

"Он черпал вдохновение у лучших" (на фото - британский актер Пол Чакл).

"Выглядит, как детектив из Нью-Йорка, который пытается поймать серийного убийцу".

Усика даже сделали поющим хит Technotronic - "Pump Up The Jam".

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Автор: Антон Дударь