Украинский боксер Александр Усик продолжает экспериментировать с имиджем.
Усик показал фанатам свой новый образ, который можно охарактеризовать словом "ретро" - он подстригся под "ежик" и отрастил усы.
Фото боксер разместил в "stories" на своей странице в Instagram.
В сети активно обсуждают новый имидж Усика.
"С новым имиджем Усик похож на порнозвезду 80-х".
"Приятно видеть, что Усик проходит через стадию Metallica" (культовая метал-группа, - Прим.).
"Усик готов к своей порнокарьере", "Режим "Убить всех".
"Усик выглядит так, как будто его зовут Рон и он дальнобойщик из Небраски".
"Усик похож на начальника отдела из IKEA".
"Он черпал вдохновение у лучших" (на фото - британский актер Пол Чакл).
"Выглядит, как детектив из Нью-Йорка, который пытается поймать серийного убийцу".
Усика даже сделали поющим хит Technotronic - "Pump Up The Jam".
May 7, 2021
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