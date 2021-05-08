Александр Усик / фото instagram.com/usykaa

Украинский боксер Александр Усик продолжает экспериментировать с имиджем.

Усик показал фанатам свой новый образ, который можно охарактеризовать словом "ретро" - он подстригся под "ежик" и отрастил усы. 

Фото боксер разместил в "stories" на своей странице в Instagram.

фото instagram.com/usykaa

В сети активно обсуждают новый имидж Усика.

"С новым имиджем Усик похож на порнозвезду 80-х".

Twitter

"Приятно видеть, что Усик проходит через стадию Metallica" (культовая метал-группа, - Прим.).

Twitter

"Усик готов к своей порнокарьере", "Режим "Убить всех".

Twitter

"Усик выглядит так, как будто его зовут Рон и он дальнобойщик из Небраски".

Twitter

"Усик похож на начальника отдела из IKEA".

Twitter

"Он черпал вдохновение у лучших" (на фото - британский актер Пол Чакл).

Twitter

"Выглядит, как детектив из Нью-Йорка, который пытается поймать серийного убийцу".

Twitter

Усика даже сделали поющим хит Technotronic - "Pump Up The Jam".

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь