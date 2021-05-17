Украинский боксер показал великолепную реакцию.

Боксер Александр Усик на рыбалке погрузился в воду прямо в одежде. 34-летний спортсмен внезапно был вынужден нырнуть в водоем за телефоном.

Этот видеоролик показан в Instagram.

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Александр тащил на спиннинг рыбу и нечаянно выбил из рук мужчины телефон, которым проводились съемки на камеру того, что происходит. Гаджет улетел в воду, но Усик мгновенно за считанные секунды нырнул за ним и спас.

"История спасения одного телефона. Смотреть до конца", - в шутку подписан ролик.

Напомним, что недавно Международная боксерская организация (IBF) предложила украинскому боксеру провести бой против хорвата Филиппа Хрговича (12-0, 10 КО).

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Автор: Артем Будрин