Боксер Александр Усик на рыбалке погрузился в воду прямо в одежде. 34-летний спортсмен внезапно был вынужден нырнуть в водоем за телефоном.
Этот видеоролик показан в Instagram.
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Александр тащил на спиннинг рыбу и нечаянно выбил из рук мужчины телефон, которым проводились съемки на камеру того, что происходит. Гаджет улетел в воду, но Усик мгновенно за считанные секунды нырнул за ним и спас.
"История спасения одного телефона. Смотреть до конца", - в шутку подписан ролик.
Напомним, что недавно Международная боксерская организация (IBF) предложила украинскому боксеру провести бой против хорвата Филиппа Хрговича (12-0, 10 КО).
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