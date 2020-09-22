Усик будет учиться на факультете психологии / фото 1plus1.ua
Звездный украинский боксер Александр Усик поступил в Харьковский национальный университет внутренних дел.
Читайте также"Не забирай мой прощальный чек": Фьюри обратился к Усику
Об этом сообщил сайт телеканала "Интер".
Экс-абсолютный чемпион мира успешно сдал экзамены и был зачислен на факультет психологии в компании с известным телеведущим Андреем Данилевичем.
Для Усика это может быть уже второе образование. Спортсмен является аспирантом Львовского государственного университета физической культуры.
фото inter.ua
фото inter.ua
Александр Усик: последние новости
- Свой следующий бой Усик проведет против британца Дерека Чисоры. Наиболее вероятной датой поединка называют 31 октября, но она пока под вопросом.
- Усик опубликовал в сети свежее видео из тренировочного лагеря, в котором обратился к своему следующему сопернику.
- Недавно боксер провел тренировку совместно с известным украинским футболистом.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram