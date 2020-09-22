Украинский боксер решил получить второе образование.

Звездный украинский боксер Александр Усик поступил в Харьковский национальный университет внутренних дел.

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Об этом сообщил сайт телеканала "Интер".

Экс-абсолютный чемпион мира успешно сдал экзамены и был зачислен на факультет психологии в компании с известным телеведущим Андреем Данилевичем.

Для Усика это может быть уже второе образование. Спортсмен является аспирантом Львовского государственного университета физической культуры.

Александр Усик: последние новости

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Автор: Данил Слесь