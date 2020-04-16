"Будет только один чемпион": Джошуа бросил вызов Фьюри

Обладатель четырех титулов хочет встретиться в ринге с чемпионом по версии WBC.

Чемпион мира по версиям WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа вызвал на бой обладателя чемпионского титула по версии WBC Тайсона Фьюри.

Слова Джошуа приводит Daily Mail.

"Если ты действительно хочешь называть себя номером один, дерись со мной. У меня есть все остальные пояса, так что этот бой имеет смысл. После нашего боя будет только один чемпион в тяжелом весе, у которого будут все пояса", - сказал Джошуа.

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"Это логично - чтобы доказать, что я лучший, я должен драться с Тайсоном Фьюри. Он, чтобы доказать, что он лучший - с Энтони Джошуа", - добавил британец.

"Этот бой должен состояться, потому что такого момента, как сейчас, больше может не быть", - резюмировал Джошуа.

Напомним, в следующем бою Джошуа встретится с болгарином Кубратом Пулевым, тогда как Фьюри предстоит провести третий бой против Деонтея Уайлдера. Оба поединка были перенесены из-за коронавируса.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что во время карантина Фьюри утолил голод, заказав фаст-фуд на 700 долларов.