Британский боксер поставил себе фингал во время видеоурока для подписчиков (фото, видео)

Курьезная история произошла с британским чемпионом Сэмом Максвеллом.

Непобедимый британский боксер Сэм Максвелл (13-0, 11 КО), который владеет поясом чемпиона Европы по версии WBO в первом полусреднем весе, травмировал себя во время записи видеоурока для подписчиков.

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Как сообщает Daily Mail, во время карантина Максвелл тренируется дома, а в Instagram делится обучающими видео.

Во время съемки одного из таких видео Максвелл поставил себе фингал.

Боксер хотел показать зрителям, как правильно выполнять апперкот, однако случайно ударил сам себя. После этого боксер опустился на колено, а съемку пришлось остановить.

В итоге Максвелл поставил себе фингал под глазом. Позже боксер записал еще одно видео, для тех, кто усомнился в правдивости ситуации. Боксер написал: "Я бы хотел, чтобы это было фейком". На видео он снял солнцезащитные очки и продемонстрировал свой фингал.

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