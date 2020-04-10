Британский телеканал снял фильм о победе Усика: представлен промо-ролик (видео)
22:03, 10 апреля 2020Бокс
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Sky Sports вспомнил последний поединок украинца в первом тяжелом весе.
Усик снялся в документальном фильме / фото: К2 Promotions
Телеканал Sky Sports снял документальный фильм о победе украинского боксера Александра Усика в поединке с британцем Тони Беллью.
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Фильм получил название "Усик против Беллью. Проблеск величия".
Поединок состоялся в ноябре 2018 года в Манчестере и стал последним для украинца в первом тяжелом весе. Усик одержал победу нокаутом в восьмом раунде и защитил звание абсолютного чемпиона мира с поясами WBA (Super), WBC, WBO, IBF и The Ring.
Напомним, после победы над Беллью украинец перешел в супертяжелый дивизион, где в октябре прошлого года дебютировал досрочной победой над американцем Чаззом Уизерспуном.
Sky Sports опубликовал промо-видео фильма в Instagram.
УНИАН ранее сообщал о том, что следующий бой Усика отложен из-за коронавируса.
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