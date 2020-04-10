Британский телеканал снял фильм о победе Усика: представлен промо-ролик (видео)

Sky Sports вспомнил последний поединок украинца в первом тяжелом весе.

Телеканал Sky Sports снял документальный фильм о победе украинского боксера Александра Усика в поединке с британцем Тони Беллью.

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Фильм получил название "Усик против Беллью. Проблеск величия".

Поединок состоялся в ноябре 2018 года в Манчестере и стал последним для украинца в первом тяжелом весе. Усик одержал победу нокаутом в восьмом раунде и защитил звание абсолютного чемпиона мира с поясами WBA (Super), WBC, WBO, IBF и The Ring.

Напомним, после победы над Беллью украинец перешел в супертяжелый дивизион, где в октябре прошлого года дебютировал досрочной победой над американцем Чаззом Уизерспуном.

Sky Sports опубликовал промо-видео фильма в Instagram.

УНИАН ранее сообщал о том, что следующий бой Усика отложен из-за коронавируса.