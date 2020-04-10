"Пусть повесятся": Усик раскритиковал процесс декоммунизации в Украине

Экс-чемпион мира не считает эту проблему первоочередной.

Украинский боксер супертяжелого веса Александр Усик рассказал о своем отношении к декоммунизации.

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Спортсмен дал интервью YouTube-каналу ЭХО КИЕВА.

"Я считаю, что декоммунизацию вообще не надо делать, потому что Советского Союза у нас нет. Во-первых, если мы хотим переименовывать улицы, нужно строить города, а не переименовывать старые. Во-вторых, это затраты, которые не нужны сейчас стране. Это проблема для людей. Им вообще без разницы, как называется улицы. Лишь бы хлебушек был", - отметил Усик.

Украинский боксер также дал совет тем, кто поддерживает этот процесс:

"Те люди, которые хотят это проводить, пусть возьмут мыло и веревку и повесятся, потому что они родились в СССР. Пусть начнут декоммунизацию с себя".

УНИАН ранее сообщал о том, что Усик высказался об отношении к россиянам.