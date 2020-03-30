"Главное - крест не рисуйте": известный украинский боксер высмеял совет Ломаченко
Украинский боксер Иван Редкач отреагировал на пост Василия Ломаченко, в котором тот призвал православных христиан рисовать кресты на дверях оливковым маслом.
В Instagram Редкач высмеял совет Ломаченко.
"Косяк хороший был. Ребята, масло у кого есть оливковое? Васи инстаграм взломали, походу", - написал Редкач в комментариях.
Затем боксер также упомянул об этом в своем посте.
"Сейчас как е*анашки ломанутся в магазины, будут толкаться, вырывать друг у друга остатки гречки и точно заразятся даже те, кто еще за эти дни чудом уцелел. Главное - крест не рисуйте дома на дверях оливковым маслом", - написал Редкач.
Стоит отметить, что при этом Редкач и сам распространил фейк о том, что в Киеве с 30 марта никому нельзя покидать квартиры.
Как сообщал УНИАН, Ломаченко удалил свою публикацию и извинился за нее, назвав информацию "фейковой".