"Главное - крест не рисуйте": известный украинский боксер высмеял совет Ломаченко

Иван Редкач предположил, что аккаунт Василия Ломаченко взломали.

Украинский боксер Иван Редкач отреагировал на пост Василия Ломаченко, в котором тот призвал православных христиан рисовать кресты на дверях оливковым маслом.

В Instagram Редкач высмеял совет Ломаченко.

"Косяк хороший был. Ребята, масло у кого есть оливковое? Васи инстаграм взломали, походу", - написал Редкач в комментариях.

Затем боксер также упомянул об этом в своем посте.

"Сейчас как е*анашки ломанутся в магазины, будут толкаться, вырывать друг у друга остатки гречки и точно заразятся даже те, кто еще за эти дни чудом уцелел. Главное - крест не рисуйте дома на дверях оливковым маслом", - написал Редкач.

Стоит отметить, что при этом Редкач и сам распространил фейк о том, что в Киеве с 30 марта никому нельзя покидать квартиры.

Как сообщал УНИАН, Ломаченко удалил свою публикацию и извинился за нее, назвав информацию "фейковой".