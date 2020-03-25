Украинские боксеры планируют устроить титульный бой в Великобритании

Максим Продан бросил вызов Ивану Редкачу.

Украинский обладатель пояса IBF International в полусреднем весе Максим Продан (18-0-1, 14 КО) бросил вызов на бой соотечественнику Ивану Редкачу (23-5-1, 18 КО).

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Об этом Продан сообщил в прямом эфире на своей странице в Instagram.

"Я решил, что самое время предложить ему бой. Взял пояс на плечо и говорю: "Предлагаю бой на нейтральной территории - например, в Лондоне. Ставлю на кон свой пояс IBF. Давай сделаем шоу".

Редкач согласился, теперь дело лишь за промоутером Эдди Хирном и его готовностью ввязаться в эту историю. Мне кажется, это будет отличная битва", - заявил боксер.

Стоит отметить, что Продан тренируется и живет в Италии, тогда как Редкач проводит свою карьеру в США.

В январе Иван Редкач встречался с американским экс-чемпионом мира Дэнни Гарсией в Нью-Йорке и потерпел поражение единогласным решением судей.

В бою с Гарсией украинский боксер отличился скандальной выходкой, за которую позже получил дисквалификацию.