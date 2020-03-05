На кону - Олимпиада: оглашен состав сборной Украины по боксу на предолимпийский турнир в Лондоне

Украинские боксеры будут бороться за лицензии в Токио-2020.

Стал известен состав сборной Украины по боксу, которая выступит на предолимпийском турнире в Лондоне и будет бороться за лицензии на Олимпиаду-2020 в Токио.

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Об этом сообщила пресс-служба Федерации бокса Украины.

Главные тренеры Леонид Лоивский и Сергей Гордиенко выбрали 13 спортсменов - пять девушек и восемь мужчин.

Женская сборная:

Весовая категория 51 кг - Татьяна Коб

Весовая категория 57 кг - Юлия Цыплакова

Весовая категория 60 кг - Марина Малеваная

Весовая категория 69 кг - Анна Лысенко

Весовая категория 75 кг - Анастасия Черноколенко

Мужская сборная:

Весовая категория 52 кг - Дмитрий Замотаев

Весовая категория 57 кг - Николай Буценко

Весовая категория 63 кг - Ярослав Харцыз

Весовая категория 69 кг - Евгений Барабанов

Весовая категория 75 кг - Александр Хижняк

Весовая категория 81 кг - Степан Грекул

Весовая категория 91 кг - Сергей Горсков

Весовая категория +91 кг - Цотне Рогава

Ожидается, что в лондонском турнире выступят 350 претендентов со всей Европы. Среди мужчин будет разыграно 50 лицензий, а среди женщин - 27. Соревнования будут проходить на арене Copper Box Arena с 14 по 24 марта.

УНИАН ранее сообщал о том, что в команде лидера сборной Украины по боксу объяснили решение перейти в профи перед Олимпиадой.