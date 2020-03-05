На кону - Олимпиада: оглашен состав сборной Украины по боксу на предолимпийский турнир в Лондоне
Стал известен состав сборной Украины по боксу, которая выступит на предолимпийском турнире в Лондоне и будет бороться за лицензии на Олимпиаду-2020 в Токио.
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Об этом сообщила пресс-служба Федерации бокса Украины.
Главные тренеры Леонид Лоивский и Сергей Гордиенко выбрали 13 спортсменов - пять девушек и восемь мужчин.
Женская сборная:
Весовая категория 51 кг - Татьяна Коб
Весовая категория 57 кг - Юлия Цыплакова
Весовая категория 60 кг - Марина Малеваная
Весовая категория 69 кг - Анна Лысенко
Весовая категория 75 кг - Анастасия Черноколенко
Мужская сборная:
Весовая категория 52 кг - Дмитрий Замотаев
Весовая категория 57 кг - Николай Буценко
Весовая категория 63 кг - Ярослав Харцыз
Весовая категория 69 кг - Евгений Барабанов
Весовая категория 75 кг - Александр Хижняк
Весовая категория 81 кг - Степан Грекул
Весовая категория 91 кг - Сергей Горсков
Весовая категория +91 кг - Цотне Рогава
Ожидается, что в лондонском турнире выступят 350 претендентов со всей Европы. Среди мужчин будет разыграно 50 лицензий, а среди женщин - 27. Соревнования будут проходить на арене Copper Box Arena с 14 по 24 марта.
УНИАН ранее сообщал о том, что в команде лидера сборной Украины по боксу объяснили решение перейти в профи перед Олимпиадой.