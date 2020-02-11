В команде лидера сборной Украины по боксу объяснили решение перейти в профи перед Олимпиадой

Менеджер и известный в прошлом боксер Андрей Котельник рассказал о мотивах Виктора Выхриста.

Андрей Котельник объяснил, почему лидер сборной Украины по боксу Виктор Выхрист, менеджером которого он является, принял решение перейти в профи перед Олимпиадой-2020.

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Бывшего чемпиона мира по боксу цитирует "Чемпион".

"Очень непростое решение. У Виктора была мечта попасть на Олимпийские игры и завоевать в Токио олимпийскую медаль. Предложение от EC Boxing Promotion поступило несколько месяцев назад. Мы летали в Германию, смотрели инфраструктуру компании. Сначала речь шла о подписании контракта после Олимпиады. Но дальше обстоятельства изменились.

Первым номером сборной Украины стал Цотне Рогава, а олимпийские перспективы Виктора остались неопределенными. В этой ситуации и было принято решение подписать контракт с EC Boxing Promotion, предложение была максимально конкретным", - отметил Котельник.

Менеджер считает, что агрессивная реакция Федерации бокса Украины на решение Выхриста не имеет под собой оснований:

"Перед Европейскими играми в Минске президент ФБУ Владимир Продивус лично пообещал победителям турнира призовые в размере 10 000 евро. Но Виктора после его победы на Европейских играх вместо выплаты призовых заставили участвовать в чемпионате Украины.

Выхрист провел изнурительный турнир в столице Беларуси, у него родился сын, но ни один из этих аргументов на руководство ФБУ не действовал. Кстати, призовых за победу в Минске Виктор так и не увидел. Насколько мне известно, их также не увидел ни один из наших чемпионов и призеров Европейских игр.

Также было бы неплохо, если бы ФБУ рассчиталась с долгами перед боксерами и тренерами, которые участвовали в проекте "Украинские атаманы". Уже несколько лет прошло, как проект закрыли, а долги до сих пор не погашены".

Котельник добавил, что намерен подать в суд на ФБУ после решения организации дисквалифицировать его на три года. Аналогичное наказание получил тренер Выхриста Александр Ляхов.

"Что касается меня, то вообще не понятно, на каких основаниях ФБУ может принимать такие решения. И почему нас с Александром Ляховым не пригласили на это заседание? Была бы возможность задать вопросы, посмотреть нам в глаза. Теперь я с юристами готовлю иск в суд на Федерацию. Считаю, что сейчас в ФБУ работают популисты и дилетанты. И их время работы подходит к своему логическому завершению".

Напомним, боксер супертяжелого веса подписал контракт с немецкой промоутерской компанией ЕС Boxing Promotion в конце января и взял псевдоним Виктор Фауст.

УНИАН ранее сообщал о том, что Выхрист дебютировал на профи-ринге с победы на 55 секунд.