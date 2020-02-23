"Мы дадим реванш": Фьюри готов организовать трилогию боев с Уайлдером

В команде чемпиона заявили, что все будет зависеть от планов американского боксера.

Новый чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) после победы в Лас-Вегасе над Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО) подтвердил, что готов дать американцу реванш. Аналогичное заявление сделал промоутер Top Rank Боб Арум.

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Заявления из лагеря новоиспеченного чемпиона опубликовал Mirror.

"Уайлдер сказал, что у меня вместо кулаков подушки, но я могу отметить, что показал хороший результат как для старого толстяка. Если Уайлдер захочет реванш, то мы это сделаем. Это все еще прекрасный панчер", - сказал Фьюри.

Арум подчеркнул, что пункт о третьем поединке есть в контракте на минувший бой:

"Третий бой или идем дальше? Это надо спросить у Деонтея Уайлдера. Он может отказаться от трилогии и взять перерыв. Тогда Тайсон будет занят другими боями. Если Деонтей захочет еще один бой, то мы дадим ему реванш. Такая опция есть в контракте, мы будем ее соблюдать".

Напомним, Фьюри дважды отправил Уайлдера в нокдаун, а в седьмом раунде угол американца выбросил белое полотенце. Британец одержал победу техническим нокаутом и отобрал у соперника пояс WBC. Это был реванш боксеров. Первый поединок прошел 1 декабря 2018 года и завершился вничью.

УНИАН ранее опубликовал полное видео боя-реванша Уайлдер - Фьюри.