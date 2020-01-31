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Усик показал, как готовится к бою с Чисорой (видео)

18:04, 31 января 2020
Бокс
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Александр Усик готовится к очередному бою / фото: instagram.com/usykaa

Соответствующее видео появилось в совместном аккаунте Усика и Василия Ломаченко в Instagram.

"Кто любит тренироваться по утрам"?, - говорится в подписи к видео.

"Какая же у него техника и стиль - просто загляденье", "Лучшие тренировки - утром. Заряд на весь день", "Смотрю, репетирует бить более высоких соперников", "Скоро эти кулаки будут уничтожать Чисору", - комментируют подписчики.

Ожидается, что соперником Усика будет британец Дерек Чисора. Бой может пройти 28 марта. Официально поединок еще не утвержден.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что британский боксер спрогнозировал поражение Усика в бою с Чисорой.

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