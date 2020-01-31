Усик показал, как готовится к бою с Чисорой (видео)
18:04, 31 января 2020Бокс
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Украинский боксер продолжает подготовку к следующему поединку.
Александр Усик готовится к очередному бою / фото: instagram.com/usykaa
Непобедимый украинский боксер Александр Усик показал, как тренируется перед своим следующим боем.
Соответствующее видео появилось в совместном аккаунте Усика и Василия Ломаченко в Instagram.
"Кто любит тренироваться по утрам"?, - говорится в подписи к видео.
"Какая же у него техника и стиль - просто загляденье", "Лучшие тренировки - утром. Заряд на весь день", "Смотрю, репетирует бить более высоких соперников", "Скоро эти кулаки будут уничтожать Чисору", - комментируют подписчики.
Ожидается, что соперником Усика будет британец Дерек Чисора. Бой может пройти 28 марта. Официально поединок еще не утвержден.
Ранее УНИАН также сообщал о том, что британский боксер спрогнозировал поражение Усика в бою с Чисорой.
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