Усик показал, как готовится к бою с Чисорой (видео)

Украинский боксер продолжает подготовку к следующему поединку.

Непобедимый украинский боксер Александр Усик показал, как тренируется перед своим следующим боем.

Соответствующее видео появилось в совместном аккаунте Усика и Василия Ломаченко в Instagram.

"Кто любит тренироваться по утрам"?, - говорится в подписи к видео.

"Какая же у него техника и стиль - просто загляденье", "Лучшие тренировки - утром. Заряд на весь день", "Смотрю, репетирует бить более высоких соперников", "Скоро эти кулаки будут уничтожать Чисору", - комментируют подписчики.

Ожидается, что соперником Усика будет британец Дерек Чисора. Бой может пройти 28 марта. Официально поединок еще не утвержден.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что британский боксер спрогнозировал поражение Усика в бою с Чисорой.