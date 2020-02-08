Украинский боксер Далакян в четвертый раз защитил титул чемпиона мира (видео)

Украинец сумел победить соперника из Венесуэлы по очкам.

В субботу, 8 февраля, в киевском КВЦ "Парковый" состоялся бой, в котором украинский чемпион мира по версии WBA в наилегчайшем весе Артем Далакян отстаивал пояс против венесуэльца Хосбера Переса.

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С первого раунда украинец завладел преимуществом и начал пробивать защиту, однако периодически Перес также отвечал результативными атаками.

Четвертый раунд начался со взрывной атаки чемпиона, а Перес тут же ответил не менее агрессивно. В дальнейшем соперники стали действовать более смело и регулярно шли в открытый размен ударами. При этом точнее все-таки был украинец.

Последний раунд Далакян завершал градом атак, однако нокаутировать претендента не успел. В итоге украинец победил единогласным решением судей - 118:110, 117:111, 117:111.

Полное видео боя

Для Переса это был первый поединок в карьере за пределами Южной Америки. Далакян в четвертый раз защитил пояс и провел свой 19-й бой в Украине. Однажды чемпион боксировал в США.

Всего в активе Далакяна 20 побед (14 - нокаутом). Перес потерпел третье поражение в карьере при 17 победах.

УНИАН ранее сообщал о том, что непобедимый украинский боксер Беринчик получил соперника на следующий бой.