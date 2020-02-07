Непобедимый украинский боксер Беринчик получил соперника на следующий бой
15:20, 07 февраля 2020Бокс
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Украинец свой следующий поединок проведет 22 февраля.
Эктор Сармиенто провел на профи-ринге 22 боя / фото: facebook.com/Hector-el-Pajarito-sarmiento
Стало известно, кто станет следующим соперником украинского боксера Дениса Беринчика (12-0-0, 7 КО).
Об этом сообщает пресс-служба "K2 Promotions".
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Украинский боксер встретится в ринге с 26-летним аргентинцем Эктором Сармиенто, который одержал 21 победу в 22 боях (21-1, 14 КО).
Поединок будет 12-раундовым и пройдет 22 февраля в Броварах. Беринчик будет защищать свой пояс WBO International.
В рамках вечера бокса в Броварах на ринг также выйдут Дмитрий Митрофанов, Максим Бурсак и Мишико Беселия.
Ранее УНИАН также сообщал о том, что Беринчик надел кофту с надписью "Москва 1980".
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