Непобедимый украинский боксер Беринчик получил соперника на следующий бой

Украинец свой следующий поединок проведет 22 февраля.

Стало известно, кто станет следующим соперником украинского боксера Дениса Беринчика (12-0-0, 7 КО).

Об этом сообщает пресс-служба "K2 Promotions".

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Украинский боксер встретится в ринге с 26-летним аргентинцем Эктором Сармиенто, который одержал 21 победу в 22 боях (21-1, 14 КО).

Поединок будет 12-раундовым и пройдет 22 февраля в Броварах. Беринчик будет защищать свой пояс WBO International.

В рамках вечера бокса в Броварах на ринг также выйдут Дмитрий Митрофанов, Максим Бурсак и Мишико Беселия.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что Беринчик надел кофту с надписью "Москва 1980".