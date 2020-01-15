"Семь раз в день": экс-чемпион мира Фьюри раскрыл необычный метод подготовки к реваншу с Уайлдером

Британский боксер занимается мастурбацией для поддержания уровня тестостерона.

Британский боксер Тайсон Фьюри признался, что в ходе подготовки к реваншу против чемпиона мира по версии WBC Деонтея Уайлдера мастурбирует по семь раз в день.

Об этом сообщает Talksport.com.

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"Я делаю много вещей, которые не делал раньше. Я ем пять-шесть раз в день, я выпиваю восемь литров воды. Я занимаюсь мастурбацией по семь раз в день, чтобы увеличить уровень тестостерона. Я должен быть активным, хочу, чтобы мне хватило тестостерона на бой. Не хочу, чтобы его уровень снижался", - сказал Фьюри.

Напомним, реванш между Уайлдером и Фьюри пройдет 22 февраля. Оба боксера являются непобедимыми.

Первый бой американского и британского боксеров завершился вничью.

Как сообщал УНИАН, ранее Уайлдер и Фьюри встретились лицом к лицу.