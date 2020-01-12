"Тяжелый нокаут": британский боксер вспомнил встречу Владимира Кличко на ринге с Уайлдером

Диллиан Уайт рассказал о том, как американский чемпион был потрясен украинцем.

Британский супертяжеловес Диллиан Уайт вспомнил, как украинский экс-чемпион мира Владимир Кличко в своем лагере отправил в нокаут американского обладателя пояса WBC Деонтея Уайлдера.

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Уайта цитирует Sky Sports.

"Я видел, как Владимир Кличко нокаутировал Уайлдера. Деонтей поднял руки. Во время спарринга Уайлдер дымился, улыбался и сходил с ума, потому что ничего не получалось. Владимир просто показал свою работу ног, пара финтов, удары по корпусу, джеб, левый хук. Уайлдер был разбит. Это был не нокдаун, а тяжелый нокаут.

По этой причине, вероятно, команда Уайлдера избегала боя с Владимиром. Кличко противостоял бы ему, как профессионал, а Деонтею такое никогда не нравилось", - отметил Уайт.

Напомним, Кличко-младший не выходил на ринг с апреля 2017 года, когда проиграл британцу Энтони Джошуа.

УНИАН ранее сообщал о том, что девять украинцев вошли в топ-1000 лучших боксеров всех времен.