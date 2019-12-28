Непобедимый украинский боксер назвал дату следующего боя
22:34, 28 декабря 2019Бокс
136 0
Тарас Шелестюк вернется на ринг через месяц.
Шелестюк прошлый бой провел в марте / фото: BoxingScene
Украинский боксер полусреднего веса Тарас Шелестюк проведет следующий поединок уже в конце января.
Читайте также"Никто слова тебе не скажет": известный украинский боксер сравнил США и Украину
Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.
"Тренировки должны быть разнообразными, тяжелыми, игровыми, интересными, силовыми и для восстановления. Тренируйтесь умно и правильно.
Третья неделя в тренировочном лагере. Следующий бой 31 января на Showtime (телеканал - прим.)", - написал боксер.
34-летний Шелестюк провел 17 боев на профессиональном ринге и все выиграл (10 - нокаутом). Прошлый поединок украинец провел 9 марта, когда единогласным решением судей победил мексиканца Мартина Мартинеса.
УНИАН ранее сообщал о том, что реванш Уайлдера и Фьюри официально подтвержден.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter