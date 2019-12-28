Непобедимый украинский боксер назвал дату следующего боя

Тарас Шелестюк вернется на ринг через месяц.

Украинский боксер полусреднего веса Тарас Шелестюк проведет следующий поединок уже в конце января.

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Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

"Тренировки должны быть разнообразными, тяжелыми, игровыми, интересными, силовыми и для восстановления. Тренируйтесь умно и правильно.

Третья неделя в тренировочном лагере. Следующий бой 31 января на Showtime (телеканал - прим.)", - написал боксер.

34-летний Шелестюк провел 17 боев на профессиональном ринге и все выиграл (10 - нокаутом). Прошлый поединок украинец провел 9 марта, когда единогласным решением судей победил мексиканца Мартина Мартинеса.

УНИАН ранее сообщал о том, что реванш Уайлдера и Фьюри официально подтвержден.