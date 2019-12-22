"Есть огромное желание": Ломаченко намерен заставить Лопеса ответить за слова (видео)

Украинский чемпион подтвердил, что бой должен состояться.

Обладатель титулов WBC, WBO и WBA Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) поделился ожиданиями от возможного поединка против чемпиона мира по версии IBF Теофимо Лопеса (15-0, 12 КО).

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Интервью Ломаченко опубликовано на YouTube-канале LOMA Official TV.

"У Лопеса есть изъяны в защите, он успел пропустить очень много ударов от Комми за первый раунд. Во втором раунде он каким-то чудом попал в Комми и закончил поединок. Если бы не этот счастливый удар, то можно было бы увидеть много интересного в ходе этого поединка.

Я рассчитывал, что соперником будет Комми, но тем лучше. Бой с Лопесом создан, чтобы его продать", - отметил Василий.

Также украинец подчеркнул, что американец будет обязан ответить за свои слова:

"Лопесу всего 22 года, но говорит он на все 30-40. Очень уверен в себе. Самое важное - наши отцы учили, что ты должен быть в ответе за все, что сказал. Ты обязан это выполнить. Я уверен, что команда Лопеса об этом даже не думает, а меня это только подстегивает.

Есть огромное желание выйти с ним в ринг. Не буду углубляться в это все. Увидимся в апреле".

В случае победы над Лопесом украинец станет абсолютным чемпионом мира.

УНИАН ранее сообщал о том, что Ломаченко поднялся в ринг после победы Теофимо Лопеса над Ричардом Комми.