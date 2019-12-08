"Сделал бой с Руисом": Джошуа поблагодарил Владимира Кличко за советы и опыт

Британец признался, что многому научился во время поединка с украинцем.

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа после победы в реванше над Энди Руисом поблагодарил украинского экс-боксера Владимира Кличко за ценный опыт и советы.

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Фрагмент из комментария британца сразу после боя привел Twitter-аккаунт DAZN USA.

"Я с уважением отношусь к Руису, ведь он сумел побить меня в Нью-Йорке. Я очень много работал перед реваншем. Однако этот успех все равно остается на втором месте по важности для меня.

Бой с Владимиром Кличко значит гораздо больше. В тот вечер я многому научился. С уважением отношусь к Владимиру, он дает мне ценные советы. Наш с ним бой сделал и этот реванш с Руисом. Поединок с Кличко остается для меня на первом месте", - заявил Джошуа.

Напомним, Джошуа в реванше победил Руиса единогласным решением судей и вернул себе титулы чемпиона мира по версиям WBO, WBA, IBF, IBO в супертяжелом весе. Бой состоялся в Саудовской Аравии.

УНИАН ранее сообщал о том, что Джошуа заявил о готовности провести титульный бой с Усиком.