Руис значительно перевесил Джошуа перед реваншем (видео)

Боксеры приняли участие в традиционной процедуре перед одним из главных поединков 2019 года.

Обладатель титулов WBA, WBO, IBF и IBO Энди Руис (33-1, 22 КО) и британец Энтони Джошуа (22-1, 21 КО) приняли участие в процедуре взвешивания перед реваншем в Саудовской Аравии.

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Чемпион оказался значительно тяжелее претендента.

Весы под Руисом-младшим показали 128,6 кг, а под Джошуа - только 107,5 кг. Стоит отметить, что перед первым поединком в июне американец мексиканского происхождения весил на 7 кг меньше, а британец - на 5 кг больше.

Видео процедуры опубликовал YouTube-канал SecondsOut.

Напомним, 1 июня Джошуа проиграл техническим нокаутом в седьмом раунде и уступил сопернику все свои титулы, потерпев первое поражение в карьере.

Реванш пройдет 7 декабря. Ориентировочное начало - в 23:00 по Киеву.

УНИАН ранее сообщал, что букмекеры сделали прогноз на предстоящий бой Джошуа и Руиса.