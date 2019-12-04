Усик назвал двух лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории

Александр Усик заявил, что до звания лучшего в мире ему еще "тренироваться и тренироваться".

Экс-чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик рассказал, кто, по его мнению, является лучшим боксером мира вне зависимости от весовой категории.

На первое место в своем рейтинге лучших Усик поставил украинца Василия Ломаченко, а на второе - мексиканца Сауля Альвареса.

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"Я определяю чисто по боксу, по тому, что мне нравится визуально. Для меня Василий - номер один. Канело сейчас для меня на втором месте, потому что он силен. Он джентльмен. Мексиканцы по менталитету очень похожи на нас", - сказал Усик.

В то же время Усик подчеркнул, что ему самому до звания лучшего боксера мира еще далеко:

"Усик? Усик - андердог, ему еще тренироваться и тренироваться".

Ранее УНИАН сообщал о том, что Ломаченко потерял звание лучшего боксера мира по версии The Ring, уступив его Альваресу. Усик в данном рейтинге вошел в топ-5 лучших.