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Мороз - не проблема: Усик провел тренировку на льду (видео)

12:01, 25 ноября 2019
Бокс
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Усик возобновил тренировки после прошлого боя / фото: BoxingScene

Украинец вышел на заледеневшее озеро и начал выбрасывать удары. Усика не смутили трещины, которые расходились по поверхности льда рядом с ним.

"Попрыгай, где поглубже", "Опасненько", "Не провались, бро", - писали пользователи Instagram под видео боксера.

#usyk17

Публикация от Usyk Aleksandr (@usykaa)

Усик одержал 17 побед в 17 боях, из которых 13 - нокаутом. Свой прошлый поединок Александр провел 12 октября в Чикаго, когда досрочно одолел американца Чазза Уизерспуна. Это был дебют украинца в супертяжелом весе. 

Следующий бой Усик может провести против британца Дерека Чисоры или победителя реванша между Энтони Джошуа и Энди Руисом.

УНИАН ранее сообщал о том, что утвержден бой украинца Постола за два титула чемпиона мира.

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Теги: #бокс#Александр Усик