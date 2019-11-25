Мороз - не проблема: Усик провел тренировку на льду (видео)

Украинский боксер оригинально набирает форму.

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик показал, как тренируется на природе.

Украинец вышел на заледеневшее озеро и начал выбрасывать удары. Усика не смутили трещины, которые расходились по поверхности льда рядом с ним.

"Попрыгай, где поглубже", "Опасненько", "Не провались, бро", - писали пользователи Instagram под видео боксера.

Усик одержал 17 побед в 17 боях, из которых 13 - нокаутом. Свой прошлый поединок Александр провел 12 октября в Чикаго, когда досрочно одолел американца Чазза Уизерспуна. Это был дебют украинца в супертяжелом весе.

Следующий бой Усик может провести против британца Дерека Чисоры или победителя реванша между Энтони Джошуа и Энди Руисом.

УНИАН ранее сообщал о том, что утвержден бой украинца Постола за два титула чемпиона мира.