Еще один супербой: утверждена дата реванша между Уайлдером и Фьюри
Реванш между чемпионом мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтеем Уайлдером и экс-чемпионом мира Тайсоном Фьюри пройдет 22 февраля в Лас-Вегасе.
Как сообщает ESPN, дата реванша официально утверждена. Ее подтвердили промоутер Фьюри Боб Арум и менеджер Уайлдера Шелли Финкель.
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"Мы сделаем объявление до Рождества, но бой состоится 22 февраля. Можете спать спокойно", - заявил Арум.
"Все оставшиеся вопросы будут решены в начале декабря. Дата боя - 22 февраля", - сказал Финкель.
Напомним, первый бой между Уайлдером и Фьюри прошел 1 декабря 2018 года и завершился вничью.
Как сообщал УНИАН, на днях Уайлдер провел второй бой против Луиса Ортиса и защитил пояс чемпиона мира.