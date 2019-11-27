цей матеріал доступний українською

Еще один супербой: утверждена дата реванша между Уайлдером и Фьюри

14:13, 27 ноября 2019
Бокс
155 0
Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер еще раз встретятся в ринге / фото: wbcboxing.com

Реванш между чемпионом мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтеем Уайлдером и экс-чемпионом мира Тайсоном Фьюри пройдет 22 февраля в Лас-Вегасе.

Как сообщает ESPN, дата реванша официально утверждена. Ее подтвердили промоутер Фьюри Боб Арум и менеджер Уайлдера Шелли Финкель.

Читайте такжеУсик и Фьюри встретились перед боем Гвоздика (видео)

"Мы сделаем объявление до Рождества, но бой состоится 22 февраля. Можете спать спокойно", - заявил Арум.

"Все оставшиеся вопросы будут решены в начале декабря. Дата боя - 22 февраля", - сказал Финкель.

Напомним, первый бой между Уайлдером и Фьюри прошел 1 декабря 2018 года и завершился вничью. 

Как сообщал УНИАН, на днях Уайлдер провел второй бой против Луиса Ортиса и защитил пояс чемпиона мира.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #бокс#Тайсон Фьюри#Деонтей Уайлдер