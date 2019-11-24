Американский нокаутер Уайлдер защитил титул WBC в реванше с Ортисом (видео)

Бой прошел в Лас-Вегасе

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (42-0-1, 41 КО) в реванше против Луиса Ортиса (31-2, 26 КО) одержал очередную победу и защитил титул WBC.

Бой состоялся в Лос-Анджелесе.

Ортис с первых раундов старался оказывать давление на чемпиона, выбрасывая достаточно точных ударов, однако Уайлдер выдерживал атаки соперника. Кубинец оставил за собой первую половину поединка.

Тем не менее, уже в седьмом раунде Уайлдер нанес единственный победный удар - прямой в голову отправил Ортиса в нокаут.

Уайлдер защитил титул, а его следующим боем должен стать еще один реванш - против британца Тайсона Фьюри 22 февраля следующего года. В прошлом году боксеры завершили бой вничью.

Уайлдер владеет титулом WBC с 2015 года, когда завоевал его благодаря победе над Бермейном Стиверном. Победа над Ортисом стала десятой защитой для американца.

УНИАН ранее сообщал о том, что Усик рассказал о срыве боя со Спонгом из-за допинга.