"Беготня не пройдет": генсек Федерации бокса России угрожает Усику нокаутом в реванше с Гассиевым

Умар Кремлев считает, что украинского экс-чемпиона ждет судьба его соотечественника Александра Гвоздика.

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев поздравил Артура Бетербиева с победой над украинцем Александром Гвоздиком в поединке за титулы WBC и IBF, а также обратился к Александру Усику.

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Российского чиновника цитирует Sports.ru.

"Поздравляю Артура с яркой и красивой победой. Артур - красавчик! Бетербиев показал, как дерутся настоящие чемпионы. Я изначально говорил, что у Гвоздика не будет шансов. Бетербиев в этом весе может любому составить конкуренцию.

Также хочу сказать, что то же самое ждет Александра Усика в реванше с Муратом Гассиевым - эта беготня по рингу не пройдет", - заявил Кремлев.

Гвоздик уступил Бетербиеву техническим нокаутом в десятом раунде и потерял титул WBC. Усик встречался с Гассиевым в финале WBSS в июле прошлого года. Украинец победил по очкам и стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе.

УНИАН ранее сообщал, что Гвоздик остается в госпитале после поражения от Бетербиева.