"Служу народу Украины": Усик после победы поговорил по телефону с Зеленским (видео)

Президент Украины поздравил Александра Усика с успешным дебютом в супертяжелой весовой категории.

Президент Украины Владимир Зеленский по телефону поздравил Александра Усика с победой над Чаззом Уизерспуном в дебютном поединке в супертяжелом весе.

Зеленский позвонил Усику сразу после боя, когда боксер находился в раздевалке.

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"Владимир Александрович, спасибо большое! Мы боксировали в мини-Украине, очень много людей... Служу народу Украины!", - отвечал Усик Зеленскому во время разговора

"Спасибо большое, мы поехали дальше, в следующие выходные Александр Гвоздик будет отстаивать честь страны", - добавил Усик.

Видео было опубликовано в Instagram-аккаунте lomus_official.

Напомним, Усик одержал досрочную победу - Уизерспун отказался выходить на восьмой раунд.

УНИАН также сообщал о том, что Усик прокомментировал свой дебют в супертяжелом весе.