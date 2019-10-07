"Бой всей карьеры Деревянченко": промоутер Головкина назвал причину поражения украинца

Эдди Хирн считает, что украинец отдал победу в последних двух раундах.

Промоутер Эдди Хирн, который представляет казахстанца Геннадия Головкина, объяснил, почему его подопечный заслужил победу в противостоянии с украинцем Сергеем Деревянченко.

Хирн дал комментарий YouTube-каналу SecondsOut.

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"Головкин провел этот бой очень храбро, особенно если учитывать, что за неделю до выхода на ринг у него были проблемы со здоровьем. Деревянченко провел бой всей своей карьеры. Его тренер разработал отличную тактику.

Деревянченко пытался копировать стиль Альвареса образца его второго поединка с Головкиным. Он постоянно прессинговал Геннадия, который не был готов на все сто процентов. Хорошо, что он справился.

Если бы Головкин не взял два последних раунда, то я бы признал, что Деревянченко заслужил победу", - отметил промоутер.

Деревянченко уступил Головкину решением судей. Казахстанец завоевал вакантные титулы IBF и IBO.

УНИАН ранее сообщал, что были опубликованы статистика ударов и фото судейских записок.