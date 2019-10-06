"Вы все - го*но": Беринчик бросил вызов известным американским боксерам (видео)

Украинский боксер выразил готовность встретиться с Джервонтой Дэвисом или Теофимо Лопесом.

Украинец Денис Беринчик (12-0, 7 КО) после победы над мексиканцем Патрицио Лопесом Морено бросил вызов двум известным американским боксерам - Джервонте Дэвису и Теофимо Лопесу.

О желании встретиться с американцами Беринчик сказал сразу после своего боя.

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"Сегодня меня интересуют Джервонта Дэвис и Теофимо Лопес, этот носатый придурок. Он слишком много разговаривает. Пускай сперва попробует себя против обладателя серебряной медали, а потом прыгает на Василия Ломаченко. Думаю, он проиграет Ричарду Комми и, может, захочет организовать бой со мной", - сказал Беринчик.

"Лопес и Джервонта, если у вас есть какой-то промежуток - присылайте контракт, я с удовольствием надеру вам задницу. Вы все в Америке - bullshit (го*но)".

Напомним, Лопес, который ранее отмечался оскорбительными высказываниями в адрес Ломаченко, 14 декабря проведет бой против чемпиона мира по версии IBF в легком весе Комми. Победитель этого поединка затем встретится с чемпионом по версиям WBO, WBA и WBC Ломаченко.

Дэвис на данный момент является чемпионом мира по версии WBA во втором полулегком весе.

УНИАН ранее также сообщал о том, что в WBC сделали заявление по возможному бою Ломаченко против американца Дэвина Хэйни.