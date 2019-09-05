Украина против Мексики: 25 сентября в Киеве пройдет вечер бокса

В главном бою вечера будет боксировать украинец Карен Чухаджян.

25 сентября в концертном комплексе Bel etage в Киеве пройдет вечер бокса, который организует компания Sparta Boxing Promotion.

В ринге сойдутся представители украинской и мексиканской школ бокса.

Главным событием вечера станет восьмираундовый бой в полусреднем весе между 23-летним украинцем, обладателем чемпионского пояса WBC Silver среди молодежи Кареном Чухаджяном (14-1, 7 КО) и мексиканцем Фернандо Силвой (19-13-3, 8 КО).

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В других поединках вечера в ринге сойдутся Андрей Великовский (14-2-1, 8 КО) и Хосе Кастанеда Перес (14-11-2, 5 КО), которые проведут бой в рамках первого среднего веса, полусредневесы Арам Фаниян (14-1, 1 КО) и Жилберто Меза (10-7-1, 6 КО), а также перспективный 21-летний украинец Зоравор Петросян (5-1, 1 КО) и Гваделупе Акоста (13-4, 8 КО).

Ранее УНИАН также сообщал о том, что украинский боксер Виктор Постол получил возможность вновь стать чемпионом мира.