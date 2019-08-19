Еще один украинский боксер может стать чемпионом мира
Всемирный боксерский совет (WBC) санкционировала бой чемпиона Хосе Рамиреса (25-0, 17 КО) и обязательного претендента Виктора Постола (31-2, 12 КО).
Об этом сообщает ESPN.
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Совет в официальном заявлении сообщил командам обоих боксеров, что они должны провести переговоры о деталях поединка до 20 сентября. Если стороны не смогут договориться, то в Мехико пройдут промоутерские торги.
При этом Рамирес также является обладателем титула WBO - перед этой организацией у чемпиона также есть обязательства. Команда Рамиреса пока не определилась, какой титул он будет защищать в первую очередь.
В прошлый раз Постол боксировал 27 апреля. Украинец вышел на ринг в Лас-Вегасе и единогласным решением судей одолел француза Мохамеда Мимуна. Американский чемпион Рамирес провел прошлый поединок 27 июля также в США и техническим нокаутом одолел соотечественника Морица Хукера.
Постол уже владел поясом WBC, который завоевал в 2015 году после победы над Лукасом Матиссе. Уже в следующем поединке украинец упустил титул, уступив Теренсу Кроуфорду.
УНИАН ранее сообщал, что Усик оценил вероятность боя с камерунцем Карлосом Такамом.