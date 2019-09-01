Кэмпбелла отвезли в больницу после поражения от Ломаченко

Британский боксер отправился в госпиталь в целях предосторожности.

Британский боксер Люк Кэмпбелл был доставлен в больницу после поражения от украинца Василия Ломаченко.

Об этом сообщил промоутер Кэмпбелла Эдди Хирн.

Кэмпбелл отправился в госпиталь, чтобы пройти медобследование, и не присутствовал на пресс-конференции.

Читайте такжеЛомаченко победил Кэмпбелла по очкам и завоевал третий чемпионский пояс (видео)

"Люк отправился в госпиталь, это меры предосторожности. С ним все будет в порядке", -сказал Хирн в интервью YouTube-каналу FightHype.com.

Напомним, Кэмпбелл проиграл Ломаченко в поединке за три чемпионских пояса (WBO, WBA и WBC) единогласным решением судей. В одиннадцатом раунде британец побывал в нокдауне.

УНИАН ранее также сообщал о том, что Ломаченко и Кэмпбелл прокомментировали результат боя.