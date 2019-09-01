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Кэмпбелла отвезли в больницу после поражения от Ломаченко

11:15, 01 сентября 2019
Бокс
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Люк Кэмпбелл / REUTERS

Об этом сообщил промоутер Кэмпбелла Эдди Хирн.

Кэмпбелл отправился в госпиталь, чтобы пройти медобследование, и не присутствовал на пресс-конференции.

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"Люк отправился в госпиталь, это меры предосторожности. С ним все будет в порядке", -сказал Хирн в интервью YouTube-каналу FightHype.com.

Напомним, Кэмпбелл проиграл Ломаченко в поединке за три чемпионских пояса (WBO, WBA и WBC) единогласным решением судей. В одиннадцатом раунде британец побывал в нокдауне.

УНИАН ранее также сообщал о том, что Ломаченко и Кэмпбелл прокомментировали результат боя.

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Теги: #бокс#Василий Ломаченко#Люк Кэмпбелл