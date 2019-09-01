Кэмпбелла отвезли в больницу после поражения от Ломаченко
11:15, 01 сентября 2019Бокс
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Британский боксер отправился в госпиталь в целях предосторожности.
Люк Кэмпбелл / REUTERS
Британский боксер Люк Кэмпбелл был доставлен в больницу после поражения от украинца Василия Ломаченко.
Об этом сообщил промоутер Кэмпбелла Эдди Хирн.
Кэмпбелл отправился в госпиталь, чтобы пройти медобследование, и не присутствовал на пресс-конференции.
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"Люк отправился в госпиталь, это меры предосторожности. С ним все будет в порядке", -сказал Хирн в интервью YouTube-каналу FightHype.com.
Напомним, Кэмпбелл проиграл Ломаченко в поединке за три чемпионских пояса (WBO, WBA и WBC) единогласным решением судей. В одиннадцатом раунде британец побывал в нокдауне.
УНИАН ранее также сообщал о том, что Ломаченко и Кэмпбелл прокомментировали результат боя.
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