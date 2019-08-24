Ломаченко рассказал, когда планирует завершить карьеру (видео)

Украинский боксер заявил, что через два-три года задумается о том, чтобы покинуть ринг.

Чемпион мира по версиям WBO и WBA в легком весе Василий Ломаченко рассказал о том, сколько лет еще планирует выходить на ринг.

Об этом Ломаченко рассказал в интервью телеканалу "Интер".

"Нельзя забывать о весовой категории, в которой я боксирую. Я не тяжеловес. Я не Саша Усик, который, в принципе, может в 37-38 лет находиться в хороших кондициях и выступать. В легком весе в 37 лет ты уже очень старый человек, у которого теряются реакция, скорость, выносливость, сила. Но тем не менее есть такие боксеры как Мэнни Пакьяо, Флойд Мейвезер, которые до такого возраста спортивного дожили и продолжали боксировать", - отметил Ломаченко.

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"У меня такая ситуация, что мне сегодня 32 года. Год, два, три и буду задумываться о завершении карьеры. Плюс нельзя забывать, что все зависит от здоровья. Будет здоровье - можно будет продолжать. А если у меня практически после каждого боя травма...", - добавил украинец.

Также Ломаченко рассказал, чем будет заниматься после завершения карьеры боксера:

"Я займусь профессиональной рыбалкой и профессиональным дрифтом".

Напомним, свой следующий бой Ломаченко проведет 31 августа. В Лондоне украинец встретится с британцем Люком Кэмпбеллом.

Как сообщал УНИАН, ранее в сети появился яркий промо-ролик к бою Ломаченко - Кэмпбелл.