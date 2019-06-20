"Уйду из бокса, если проиграем": тренер американского боксера сделал громкое заявление о бое с Ломаченко

Отец Теофимо Лопеса уверен, что украинский чемпион не продержится и пять раундов.

Отец и тренер американского боксера Теофимо Лопеса (13-0, 9 КО) Теофимо Лопес-старший выразил уверенность в том, что его сын выиграет у чемпиона мира по версиям WBO и WBA в легком весе Василия Ломаченко.

Лопес-старший заявил, что бой против Ломаченко будет для его сына самым легким в карьере, передает vringe.com.

"Теофимо не готов к бою с Ломаченко? Вы не в своем уме. Думаю, это будет самый легкий бой, который у нас был. Не вижу, чтобы он прошел четыре-пять раундов против нас. Клянусь богом, я не вижу этого. Он слишком легкий", - сказал Лопес-старший.

Читайте также"Спрошу за каждое слово": Ломаченко ответил оскорблявшему его боксеру (видео)

Тренер также сказал, что уйдет из бокса, если Ломаченко одержит победу:

"Мы не проиграем. Мы не проиграем 56-57-килограммовому бойцу. Я уйду из бокса, если мы проиграем этому мальцу".

"Если бы вы только видели, что Теофимо может делать - Ломаченко и рядом не стоит. Не удивлюсь, если Ломаченко испугается боя и спустится во второй полулегкий вес", - добавил Лопес-старший.

Отметим, что следующим соперником Лопеса станет японец Масайоши Накатани. Победитель этого боя встретится с победителем между обладателем пояса IBF Ричардом Комми и Раймундо Бельтраном. После чего должен состояться объединительный бой с Ломаченко.

УНИАН ранее также сообщал о том, что Ломаченко показал, как отдыхает и тренируется в Таиланде.