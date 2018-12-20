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Обладатель пояс WBO International Беринчик: в субботу "будем раздавать люлей"

14:22, 20 декабря 2018
Бокс
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Беринчик собирается в субботу "раздавать люлей" / XSPORT.ua

Накануне боя с Росеки Кристобалем Беринчик написал в личном аккаунте в Instagram  дословно: 

"Осталось ровно два или три дня до взвешивания, до боев, где мы будем уже раздавать люлей. Будет, я думаю, нокаут, зрелищный нокаут ударом по печени", - написал боксер.

Как сообщал УНИАН, 22 декабря в ТРЦ Терминал (Бровары) состоится вечер профессионального бокса, центральным боем которого станет поединок за титул Интернационального чемпиона WBO между Денисом Беринчиком (Украина) и Росеки Кристобалем (Филиппины). 

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Теги: #бокс#Денис Беринчик#бокс Бровары Беринчик титул