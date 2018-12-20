Обладатель пояс WBO International Беринчик: в субботу "будем раздавать люлей"

Украинский боксер оригинально анонсировал свой собственный бой.

Украинский боксер, обладатель пояса WBO International Денис Беринчик анонсировал свой предстоящий бой 22 декабря в ТРЦ Терминал в Броварах.

Накануне боя с Росеки Кристобалем Беринчик написал в личном аккаунте в Instagram дословно:

"Осталось ровно два или три дня до взвешивания, до боев, где мы будем уже раздавать люлей. Будет, я думаю, нокаут, зрелищный нокаут ударом по печени", - написал боксер.

Как сообщал УНИАН, 22 декабря в ТРЦ Терминал (Бровары) состоится вечер профессионального бокса, центральным боем которого станет поединок за титул Интернационального чемпиона WBO между Денисом Беринчиком (Украина) и Росеки Кристобалем (Филиппины).