Харьковский Политехник вышел в 1/4 финала Кубка Украины по баскетболу

Харьковчане одержали первую официальную победу в этом сезоне на своем паркете, команда Владимира Коваля без особых усилий во второй раз обыграла дублирующий состав Днепра.

В Харькове завершился ответный матч Кубка Украины по баскетболу в котором Политехник обыграл Днепр-2 и вышел в четвертьфинал соревнований.

Матч завершился со счетом 103:83, сообщает официальный сайт соревнований.

Игроки Политехника выиграли спорный мяч и сразу побежали в атаку, однако лидер хозяев Кромер свой первый дальний бросок промазал. Днепряне же смогли набрать очки в своей первой атаке: точным был Моисей Ким со средней дистанции, который к тому же заработал фол на себе. После этого гости сумели даже организовать небольшой рывок и повести с разницей в 5 баллов.

Но хозяева довольно быстро отыгрались: еще через две минуты лидер харьковчан Грэм вывел свою команду вперед в счете. В дальнейшем в первой четверти команды играли ровно и результативно,за что лидер менялся несколько раз. 32:27 .

Во второй десятиминутке вторая команда Днепра даже добавила и усилиями Кима и Бондарчука даже минимально выиграли период – 55:51.

Во второй половине игры главный тренер Политехника Владимир Коваль начал снимать игроков основы и, соответственно, дал время ближайшему резерву команды. Однако, рисунок игры это не испортило: как в третьей так и в четвертой четверти именно игроки в красной форме имели преимущество и, соответственно, без больших усилий довели матч до второй победы над Днепр-2.

Таким образом харьковчане оформили свою первую официальную победу на домашнем паркете и вышли в 1/4 финала Кубка Украины по баскетболу.

КУБОК УКРАИНЫ

Мужчины. 1/8 финала. Матч 2

БК “Политехник” – БК “Днепр-2” – 103:83 (32:27, 23:24, 32:11,16:21 )

Первый матч: 80:55