Лучшим игроком ноября в баскетбольной Суперлиге признан игрок Химика Кристиан Джонс

Игровые показатели форварда «Химика» в ноябре действительно эффектные: 20.5 очков, 5.1 подборов и 3 передачи в среднем за игру.

Лучшим игроком ноября в украинской баскетбольной Суперлиге признан игрок южненского Химика Кристиан Джонс.

Конкуренция за звание лучшего в ноябре была чрезвычайно острой. Тренеры команд Суперлиги Пари-Матч в течение ноября в равной степени упоминали фамилии двух игроков: Сергея Павлова и Криса Джонса, совсем немного отстал от южненцев киевлянин Морис Крик. С другой стороны болельщики назвали своими фаворитами Киндала Хилла из Запорожья и Станислава Тимофеенко из Днепра, сообщает официальный сайт Федерации баскетбола Украины.

Аналитики TM Parimatch назвали свою тройку лучших, в которой были игроки, названные и тренерами и болельщиками. В итоге самым ценным баскетболистом Суперлиги Пари-Матч в ноябре стал Кристиан Джонс. Игровые показатели форварда «Химика» в ноябре действительно эффектные: 20.5 очков, 5.1 подборов и 3 передачи в среднем за игру. Лидер южненцев стал одним из самых эффективных игроков ноября (РЕ 21.5).

Напомним, как и в прошлом сезоне, TM Parimatch ежемесячно определяет лучшего игрока чемпионата. Во внимание берутся следующие составляющие: результаты голосования болельщиков, итоги еженедельного опроса тренеров и оценка специалистов TM Parimatch. В этом месяце результаты были следующими:

Голосование болельщиков: Киндал Хилл – 33% - 3 балла, Станислав Тимофеенко – 32% - 2 балла; Алексей Беликов 8% и, соответственно, 1 балл.

Опрос тренеров: Кристиан Джонс и Сергей Павлов по 11 раз в течение ноября назывались тренерами команд Суперлиги Пари-Матч в составе сборных тура – по 3 балла, Морис Крик – 10 раз и, соответственно, 2 балла, Деон Эдвин 9 раз - 1 балл.

Оценка экспертов TM Parimatch: Кристиан Джонс – 3 балла, Станислав Тимофеенко – 2 балла, Морис Крик – 1 балл.

В итоге лучшую сумму баллов собрал Кристиан Джонс 3 + 3 = 6, вторым стал Станислав Тимофеенко 2 + 2 = 4, по 3 балла в сумме получили сразу 3 претендента: Кіндал Хилл (3), Сергей Павлов (3) и Морис Крик (2+1).