Макгрегор может приехать в Украину

Звездный боец собирается посетить турнир WWFC, на котором будут сражаться его друзья.

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, Конор Макгрегор может наведаться в Украину.

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Звездный боец собирается посетить турнир WWFC, на котором будут сражаться его друзья - Блейн Дрисколл и Николай Гроздев.

Об этом сообщает пресс-служба MMA в Instagram.

"Конор Макгрегор может посетить Украину, чтобы поддержать своих друзей и спарринг-партнеров Блейна О'Дрисколла и Николая Гроздева, которые будут биться 2 марта на турнире WWFC 14", - говорится в сообщении.

Отметим, что на финале Чемпионате мира по футболу, который летом 2018 года прошел в России, Макгрегор довольно тепло поздоровался с президентом России Владимиром Путиным и сделал с ним несколько фото.