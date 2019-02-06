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Макгрегор может приехать в Украину

15:54, 06 февраля 2019
Спорт
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Макгрегор может посетить Украину / REUTERS

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Звездный боец собирается посетить турнир WWFC, на котором будут сражаться его друзья - Блейн Дрисколл и Николай Гроздев.

Об этом сообщает пресс-служба MMA в Instagram.

"Конор Макгрегор может посетить Украину, чтобы поддержать своих друзей и спарринг-партнеров Блейна О'Дрисколла и Николая Гроздева, которые будут биться 2 марта на турнире WWFC 14", - говорится в сообщении. 

Отметим, что на финале Чемпионате мира по футболу, который летом 2018 года прошел в России, Макгрегор довольно тепло поздоровался с президентом России Владимиром Путиным и сделал с ним несколько фото.

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Теги: #Украина#Макгрегор