Макгрегор может приехать в Украину
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, Конор Макгрегор может наведаться в Украину.
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Звездный боец собирается посетить турнир WWFC, на котором будут сражаться его друзья - Блейн Дрисколл и Николай Гроздев.
Об этом сообщает пресс-служба MMA в Instagram.
"Конор Макгрегор может посетить Украину, чтобы поддержать своих друзей и спарринг-партнеров Блейна О'Дрисколла и Николая Гроздева, которые будут биться 2 марта на турнире WWFC 14", - говорится в сообщении.
Конор Макгрегор може відвідати Україну аби підтримати своїх друзів та спаринг-партнерів Блейна О'Дрісколла і Ніколая Гроздєва, які будуть битись 2 березня на турнірі WWFC 14 😎 ⠀ Ірландець точно знає що таке дружня підтримка😉 ⠀ ⠀ *** ⠀ Conor McGregor may visit Ukraine and support his friends and sparring partners Blaine O'Driscoll and Nikolai Grozdev, who will fight on March 2 at the WWFC 14 tournament 😎 ⠀ The Irish knows exactly what is the friends support !😉 ⠀ #wwfc #wwfc_ua #чекаюwwfc14
Отметим, что на финале Чемпионате мира по футболу, который летом 2018 года прошел в России, Макгрегор довольно тепло поздоровался с президентом России Владимиром Путиным и сделал с ним несколько фото.