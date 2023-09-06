СЕО Pripravka Вячеслав Дубовик о подаче в суд на российские компании за незаконное использование бренда Pripravka, а также волонтерскую помощь и помощь ВСУ.

Вячеслав, в СМИ и социальных сетях появилась информация о том, что продукция под ТМ Pripravka продается на территории российской федерации. Как вы можете прокомментировать эту ситуацию, и ушла ли компания с рынка россии?

Да, бесспорно, нашей компании нет на территории России, ни физически, ни юридически. Компанию Pripravka вы не найдете ни в каких реестрах, так же на территории государства-агрессора нет ни одного офиса или производственной площадки, имеющей к нам какое-либо отношение.

Почему тогда появляются фотографии продукции под торговой маркой Pripravka на полках российских супермаркетов и в онлайн-магазинах? Чем вы можете это объяснить?

Во-первых, я хочу поблагодарить всех неравнодушных людей, которые обнаружили факты присутствия продукции под нашим брендом на полках российских супермаркетов и онлайн-площадок. Честно говоря, прошло уже много времени, как мы прекратили работу в России, и потому не делали специального мониторинга полок российских магазинов. Когда ты работаешь под постоянными обстрелами, эвакуируешь производство, строишь новый завод, сертифицируешь его, пытаешься эвакуировать сотрудников и их семьи, загружаешь вагоны под артиллерийскими обстрелами, то у тебя просто нет времени на другое, и ситуация на полках российских супермаркетов мало интересует. К сожалению, имеем досадные примеры незаконного использования нашего бренда и нарушения прав интеллектуальной собственности.

Как компания планирует реагировать на это? Ведь под ударом репутация бренда...

Мы уже отреагировали. На официальных страницах в соцсетях, в письмах нашим партнерам – украинским сетям супермаркетов, мы сразу же проинформировали о нарушении прав интеллектуальной собственности, о том, что мы намерены отстаивать наш бренд, и будем обращаться в международный суд.

На сегодняшний день компания уже обратилась в суд?

Нам нужно время, потому что не все так просто, когда ты имеешь дело с государством-агрессором, не уважающим нормы международного права. Мы провели консультации с нашими юристами относительно того, как корректно подготовить иск, в какой именно суд обращаться, чтобы иметь результат. Параллельно с этим мы подготовили письма-предупреждения на ООО "Приправка.РУ" и всем российскими площадками, где присутствует продукция под нашим брендом, с требованием снять продукцию с полок и прекратить ее незаконную продажу. Иск уже готов, в ближайшие дни мы проинформируем общественность о его подаче в суд и будем информировать о действиях компании по защите своих прав.

Для нас важно быть примером устойчивости и верности Украине. С первых дней полномасштабного вторжения компания Pripravka работала над сохранением бизнеса и жизни наших людей. Параллельно с этим с самого начала полномасштабной войны мы помогаем ВСУ: закупаем автомобили, дроны, форму для 23-го Отдельного батальона специального назначения Отдельной президентской бригады, батальонов Кракен и Хартия и многих других. Мы активно сотрудничаем с волонтерскими организациями, благотворительными фондами. В целом с февраля 2022 ТМ Pripravka оказала помощь защитникам Украины на сумму более 10 млн гривен. В течение 17 месяцев полномасштабной войны компания уплатила более 100 млн. грн налогов.

Мы четко понимаем, что всеми возможными способами должны защитить наши права, добиться прекращения незаконного использования имиджа нашего бренда на территории государства-агрессора. Уверен, что мы этого добьемся, и победим в этой войне, а, объединив усилия, поможем государству победить врага.