В первую пятерку вошли: бригадный генерал Максим Миргородский, начальник Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко, мэр областного центра Сергей Сухомлин, бизнесмен, политик и благотворитель Петр Рудь, бизнесмен, политик и благотворитель Александр Ющенко.

Волонтерская деятельность, помощь в восстановлении после оккупации или развитие оборонных рубежей – под этим углом издание РБК-Украина рассмотрело состав региональных элит. Первой стала Житомирская область.

Для определения влияния той или иной личности на жизнь области была использована следующая методология:

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от 1 до 200 баллов в рейтинге получили люди, непосредственно участвующие в усилении обороноспособности страны и отдельного региона;

от 1 до 150 баллов приносит восстановление жизнедеятельности области после военных действий и волонтерская деятельность;

от 1 до 100 баллов к своему рейтингу получали персоны, которые имеют политическое влияние на жизнь области и, несмотря на войну, обеспечивают экономическую и социальную устойчивость региона.

Информация собиралась из открытых источников, а также путем опроса экспертов, контактирующих с местными элитами, представителями бизнеса и активистами.

Первое место: бригадный генерал Максим Миргородский.

370 баллов: 200 за военную составляющую, 80 за восстановление и 90 за усиление экономики и влияние на социальное положение в общинах.

Второе место: руководитель Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко.

363 балла: 149 – военная составляющая, 141 восстановление, 73 – экономика, политика, социалка.

Третье место: мэр областного центра Сергей Сухомлин.

314 баллов: 112 военная составляющая; 119 восстановление и волонтерство, 83 экономика, политика, социалка.

Четвертое место: Петр Рудь – бизнесмен, политик, благотворитель.

220 баллов: 134 за волонтерство и восстановление, 86 за экономическое и политическое влияние.

Пятое место: Александр Ющенко – бизнесмен, благотворитель, политик.

218 баллов: 116 волонтерство и восстановление; 102 экономическое и политическое влияние.