Людей, которые платили немалые деньги за трудоустройство за рубежом, успокаивало наличие у посредников государственных лицензий и других разрешений.

В Украине обнаружили сразу несколько мошеннических фирм-посредников, которые предлагали трудоустройство за рубежом.

Об этом говорится в сюжете "5 канала" из ссылой на расследование "Суспільного".

Согласно материалам расследования, фирмы открыто работали на порталах по трудоустройству. Они предлагали купить легальную рабочую визу и рабочее место за границей за 17 тысяч гривень – так обманули несколько десятков украинцев, которые заплатили и не смогли выехать на работу за границу.

"Я начинаю набирать менеджера Ирину – телефон не отвечает. Я захожу на сайт Воркхаба – нет связи с сайтом. Я думаю, возможно, какие-то проблемы с интернетом – нет. Сайт исчез", – рассказывает Виталий, ставший жертвой аферистов.

В свою очередь президент Всеукраинской Ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник объясняет, что государство никоим образом не контролирует этот рынок.

"Система лицензирования, которая существует на сегодняшний день в Украине, – это, конечно, бюрократическая преграда, которая никоим образом не защищает обычных украинцев от мошенников. Которая никоим образом не мешает мошенникам получать эту лицензию. Потому что скажем откровенно, ее можно купить", – пояснил Воскобойник.

Отмечается, что людей, которые платили немалые деньги за трудоустройство за рубежом, успокаивало наличие у посредников государственных лицензий и других разрешений. Но, как выяснилось, часть таких фирм работали по фиктивным документам. Другие имели действительные лицензии, то есть даже с помощью юристов украинцы не могли обнаружить мошеннических намерений – все выглядело вполне официально.

Эксперты поясняют: дело в том, что госучреждения не всегда проверяют фирмы, которым выдают лицензии на такой вид деятельности.

Автор: Григорий Бондарь